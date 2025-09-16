Jovem faz namorada adolescente de escudo ao ser preso com arma e carro com sinais de adulteração, em Santarém (PA)

Material apreendido pela Polícia Civil com suspeito no bairro Diamantino — Foto: Dominique Cavaleiro/g1

De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 21 anos é suspeito de envolvimento na morte de um tapeceiro no dia 23 de agosto.

Uma abordagem da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) da Polícia Civil resultou na prisão de um jovem na manhã desta terça (16) no bairro Diamantino, em Santarém, no oeste do Pará. No momento da abordagem policial o suspeito fez namorada adolescente de escudo humano.

De acordo com a Polícia Civil, a abordagem aconteceu após os policiais identificarem um carro com sinais de adulteração estacionado na rua Hilda Mota. O carro é da cor prata, mas ao verificar os sistemas, a polícia verificou que a placa pertencia a um veículo vermelho.

Ainda segundo a Polícia Civil, com o suspeito foram encontradas munições, joias, celulares e uma pistola. Ele também é suspeito de envolvimento na morte de Rone Clesio Paiva de 42 anos.

O crime aconteceu dia 23 de agosto em uma tapeçaria localizada na Avenida Cuiabá, próximo ao viaduto.

Em entrevista ao g1, Euder Gabriel de Sousa Oliveira contou que já respondeu na justiça por homicídio, mas que não tem envolvimento na morte de Rone Clesio. Ele confirmou que o carro e a arma apreendidas na abordagem pertenciam a ele.

“O que eu tinha a ver eu já paguei na justiça”, disse Euder Gabriel ao g1.

O jovem foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Santarém ao delegado Jair Castro que falou sobre o caso ao g1. Castro contou que o suspeito já é conhecido da polícia e que ele já estava sendo monitorado pela polícia.

“Ele estava na companhia de uma menor que ele usou como escudo no momento da abordagem. Ele estava também com um veículo com a placa clonada. Nesse momento a gente está ouvindo o maior e a menor já solicitamos a presença dos responsáveis. Ele já responde por outros crimes, é suspeito de envolvimento com o tráfico e outros homicídios que estão sendo levantados pela especializada”, contou o delegado.

