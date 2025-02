Jovem fica tetraplégica após levar garrafada e pede por eutanásia: ‘Não é vida’

Foto: Reprodução | A vida de Erika Yanira Morales, uma jovem de 20 anos residente de Pasto, na Colômbia, mudou drasticamente em 2021, quando sofreu um violento ataque em um bar. Desde então, ela enfrenta as sequelas de um grave acidente que a levou a solicitar a eutanásia. Durante uma transmissão ao vivo no Facebook, sua irmã, Tatiana Morales, compartilhou detalhes da tragédia que impactou a família. Erika, então com 17 anos, foi atingida na cabeça por uma garrafa durante uma briga no bar, resultando em múltiplos derrames cerebrais e incapacidades irreversíveis, segundo o jornal El Tiempo.

Desde o incidente, Erika se tornou tetraplégica, exigindo cuidados constantes. Sua mãe assumiu a responsabilidade integral por sua assistência, levando-a a consultas médicas e arcando com despesas hospitalares, como aluguel, fraldas e medicamentos. “Precisamos pedir ajuda para conseguir pagar o aluguel e outras necessidades”, relatou Tatiana.

Os médicos nunca ofereceram esperança de recuperação e alertaram que a condição de Erika poderia piorar a qualquer momento. Sem conseguir falar, a jovem se comunica através de um alfabeto adaptado. Além disso, a necessidade de enfermeiras particulares e serviços médicos especializados tem aumentado a dificuldade da família.

O atendimento médico prestado à jovem tem sido alvo de críticas. Segundo Tatiana, a unidade de saúde atual oferece um serviço inadequado, agravando ainda mais a situação de Erika. Com o passar do tempo, ela perdeu peso rapidamente e desenvolveu úlcera por pressão. “Ela me pede para encontrar alguém que possa ajudá-la com o que precisa, e, no momento, não é dinheiro”, disse Tatiana.

Em uma carta, Erika expressou seu sofrimento e cansaço: “Praticamente vivo graças à respiração mecânica. Estou cansada de depender dos outros”, escreveu. Diante da dor constante e das limitações, ela pediu à sua mãe e irmã que buscassem a eutanásia. “Ela não aguenta mais a dor. Está muito magra, seu corpo não tolera mais alimentação”, explicou Tatiana.

No entanto, o pedido foi negado pela EPS Emssanar porque foi feito por sua mãe e não diretamente por Erika. Atualmente, a jovem está sob os cuidados da mãe, já que os auxiliares de enfermagem fornecidos pelo sistema de saúde apenas a atendem dez vezes por mês, quando a família considera necessário um suporte diário. “Minha irmã está sob cuidados inadequados. Não enviam profissionais capacitados para atendê-la”, denunciou Tatiana.

A legislação colombiana garante o direito à morte digna, permitindo que pessoas em sofrimento extremo, devido a doença incurável ou grave lesão, possam solicitar a eutanásia. Segundo o Ministério da Justiça, um paciente maior de idade, que sofra de sofrimento físico ou psíquico intenso, pode fazer esse pedido a seu médico, desde que seu consentimento seja livre e informado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/15:11:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...