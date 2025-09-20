Jovem foge do padrasto após passar 22 anos sob abusos e cárcere privado, no Paraná
Foto: Reprodução | Ela conseguiu fugir após dizer ao homem que precisava levar filhos a um posto de saúde, mas foi para a delegacia da Polícia Civil. Abusos começaram quando vítima tinha 7 anos e era enteada do suspeito.
Uma mulher de 29 anos denunciou à polícia que foi abusada pelo próprio padrasto e mantida em cárcere privado por ele durante 22 anos em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.
Ela conseguiu fugir nesta terça-feira (16), quando alegou ao homem que precisava levar os filhos a um posto de saúde, mas foi para a delegacia da Polícia Civil.
O nome do suspeito não foi revelado pela polícia devido à lei de abuso de autoridade.
Segundo o delegado Eduardo Kruger, a vítima relatou que os abusos começaram quando ela tinha sete anos, época em que a mãe dela ainda era casada com o homem, que atualmente tem 51 anos.
“Aos 16 anos, a vítima engravidou. O homem se separou da mãe dela e a obrigou a manter um relacionamento com ele. Eles tiveram três filhos”, conta o delegado, que classificou esse caso como “um dos mais bárbaros que já se ‘presenciou'”.
A mãe da vítima foi chamada para prestar depoimento nesta quinta (18). A polícia não informou se ela é investigada no crime.
Conforme Kruger, o homem também obrigava a vítima a se relacionar com outros homens e registrava os abusos em vídeo.
De acordo com a corporação, enquanto a mulher estava na delegacia, o suspeito ligou mais de 30 vezes e mandou mais de 15 mensagens de áudio, sendo que algumas continham ameaças.
A polícia foi até a casa onde o homem estava e o prendeu em flagrante. Assista ao momento em que a corporação chega ao local no vídeo acima.
Na casa, a polícia apreendeu as câmeras utilizadas para monitoramento e vídeos dos abusos no celular do indivíduo.
A Justiça converteu a prisão do homem em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado.
A vítima e os filhos foram acolhidos e encaminhados para um local seguro, enquanto aguardam análise das medidas protetivas de urgência, segundo a polícia.
Controle emocional e por vídeo
Segundo a polícia, o agressor controlava a vítima emocionalmente para mantê-la em cárcere privado. A vítima também sofria agressões físicas e era monitorada por câmeras espalhadas pela casa.
“Ela saía de casa raras vezes e o homem controlava de minuto em minuto o que ela estava fazendo”, conta o delegado.
No inquérito, estão sendo investigados sete crimes:
- estupro de vulnerável;
- estupro;
- privação da liberdade;
- ameaças;
- perseguição;
- violência psicológica;
- e dano emocional.
Juntos, os crimes podem render uma pena de mais de 100 anos de prisão, em caso de condenação.
Fonte: g1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/07:22:50
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com