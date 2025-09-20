Jovem foge do padrasto após passar 22 anos sob abusos e cárcere privado, no Paraná

Foto: Reprodução | Ela conseguiu fugir após dizer ao homem que precisava levar filhos a um posto de saúde, mas foi para a delegacia da Polícia Civil. Abusos começaram quando vítima tinha 7 anos e era enteada do suspeito.

Uma mulher de 29 anos denunciou à polícia que foi abusada pelo próprio padrasto e mantida em cárcere privado por ele durante 22 anos em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Ela conseguiu fugir nesta terça-feira (16), quando alegou ao homem que precisava levar os filhos a um posto de saúde, mas foi para a delegacia da Polícia Civil.

O nome do suspeito não foi revelado pela polícia devido à lei de abuso de autoridade.

Segundo o delegado Eduardo Kruger, a vítima relatou que os abusos começaram quando ela tinha sete anos, época em que a mãe dela ainda era casada com o homem, que atualmente tem 51 anos.

“Aos 16 anos, a vítima engravidou. O homem se separou da mãe dela e a obrigou a manter um relacionamento com ele. Eles tiveram três filhos”, conta o delegado, que classificou esse caso como “um dos mais bárbaros que já se ‘presenciou'”.

A mãe da vítima foi chamada para prestar depoimento nesta quinta (18). A polícia não informou se ela é investigada no crime.

Conforme Kruger, o homem também obrigava a vítima a se relacionar com outros homens e registrava os abusos em vídeo.

De acordo com a corporação, enquanto a mulher estava na delegacia, o suspeito ligou mais de 30 vezes e mandou mais de 15 mensagens de áudio, sendo que algumas continham ameaças.

A polícia foi até a casa onde o homem estava e o prendeu em flagrante. Assista ao momento em que a corporação chega ao local no vídeo acima.

Na casa, a polícia apreendeu as câmeras utilizadas para monitoramento e vídeos dos abusos no celular do indivíduo.

A Justiça converteu a prisão do homem em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado.

