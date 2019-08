Jovem invade escola e fere alunos com machado no Rio Grande do Sul

Jovem feriu alunos em escola no Rio Grande do Sul Foto: Meta Notícias

Segundo as primeiras informações, o agressor usou um machado

Um jovem invadiu uma escola estadual em Charqueadas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira, deixando dois alunos feridos com cortes. Eles foram socorridos ao Hospital Geral da cidade. Três meninas também foram encaminhadas à unidade de saúde após terem ficado muito nervosas.

O agressor, ainda não identificado, estava com um machado, de acordo com as primeiras informações da Brigada Militar. Ele conseguiu fugir após o ataque por meio de uma tela de arame. O caso ocorreu no Instituto Educacional Estadual Assis Chateaubriand por volta das 13h30.

A Brigada Militar informou que o invasor está vestindo moletom cinza e aparenta ter entre 17 e 18 anos.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse em um post no Twitter que tomou conhecimento do ocorrido e que o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior vai para o local.

Em entrevista à Gaucha ZH, o chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários, Mauricio Naatz, informou que as vítimas não correm risco de morte. Ainda de acordo com ele, o suspeito fugiu.

— A primeira informação da escola Assis, solicitando o apoio da ambulância, foi que um jovem tinha invadido a escola com uma machadinha e ferido alunos e professores. Quando chegamos, já havia uma ambulância do Samu prestando atendimento às vitimas, juntamente com o policiamento. As vítimas sofreram ferimentos nas mãos, costas e pernas — disse o militar.

Naatz acrescentou ainda que buscas são realizadas pelo suspeito, já que a escola possui câmeras de monitoramento.

— O policiamento está analisando as imagens da escola, até para ver se [o jovem] é conhecido ou aluno. Ele [o suspeito] fugiu, pulou o muro da escola. As equipes estão procurando nos arredores e também em bairros próximos.

Por:O Globo

21/08/2019 – 15:13 / Atualizado em 21/08/2019 – 15:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...