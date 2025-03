Jovem leiloa virgindade por R$ 12 milhões para ator

Laura revelou que pensou de forma racional e calculada. | Foto: Reprodução / Redes sociais

Laura, universitária britânica, leiloa sua virgindade por R$ 12 milhões. Entenda o desfecho dessa decisão polêmica.

Para muitas pessoas, a primeira vez é um momento especial e romântico. Para outras, pode se tornar um verdadeiro negócio. Foi o caso de Laura, uma universitária britânica de 22 anos que decidiu leiloar sua virgindade e faturou impressionantes 1,6 milhão de libras (cerca de R$ 12 milhões).

A jovem, identificada apenas pelo primeiro nome, explicou que tomou essa decisão de forma racional e calculada. “Estou feliz por tomar essa decisão, pois penso muito racionalmente como pessoa. A probabilidade de eu ter perdido minha virgindade com alguém que nunca teria se casado comigo depois de qualquer maneira era muito alta”, disse ao Daily Mail.

O leilão foi realizado pelo site Cinderella Escorts, especializado nesse tipo de transação. O maior lance veio de um ator famoso de Hollywood, cujo nome não foi revelado por questões contratuais. Além dele, um político de Londres e um empresário de Dubai também tentaram arrematar o encontro.

Após a negociação, Laura encontrou-se com o vencedor em um hotel, onde um médico atestou sua virgindade antes da finalização do acordo. Antes disso, os dois já haviam conversado para alinhar expectativas e preferências.

Embora o leilão tenha acontecido no ano passado, a história só veio à tona recentemente. E Laura não pretende parar por aí: agora, busca um “sugar daddy” disposto a lhe pagar uma mesada de 30 mil libras (R$ 220 mil). Para ela, tudo faz parte de uma estratégia – e, pelo visto, bastante lucrativa.

Fonte: Daily Mail e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/13:23:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...