Jovem mata a mãe com 9 facadas e é linchado até a morte em Manaus

Foto: Reprodução | Crime brutal ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), na zona leste da capital amazonense

Um crime bárbaro chocou os moradores da zona leste de Manaus (AM) na manhã desta quarta-feira (22). João Vitor, de 19 anos, matou a própria mãe, identificada como Nádia Regina Silva Andrade, de 47 anos, com nove golpes de faca.

De acordo com informações repassadas à polícia, as facadas atingiram o pescoço e o tórax da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da residência onde morava.

Após o crime, o jovem fugiu, mas foi alcançado por moradores da região e agredido. Horas depois, João Vitor foi encontrado morto em uma área de mata. A polícia suspeita que ele tenha sido julgado e executado pelo chamado “Tribunal do Crime”.

Nádia era obreira da Igreja Pentecostal Deus é Amor, segundo familiares. Ainda conforme relatos, o rapaz teria sofrido um surto psicótico no momento do ataque. Uma ex-cunhada também foi ferida por facadas e está internada em um hospital da cidade. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Os corpos de mãe e filho foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/O Impacto e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/14:18:34

