Jovem mata o tio derramando óleo quente em seu ouvido enquanto dormia

(Foto: Ilustração) – Em depoimento, suspeita declarou que a motivação para o crime teria sido uma reclamação que o tio havia feito sobre as amizades que a jovem mantinha com certas pessoas, consideradas de má índole por ele

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida pela polícia sob suspeita de matar o tio, de 43 anos, jogando óleo fervente no ouvido dele, enquanto a vítima dormia. O caso aconteceu em Uruaçu, cidade goiana de aproximadamente 45 mil habitantes, na madrugada de 19 de março.

O homem foi socorrido e internado, mas morreu nove dias depois, em 28 de março. A jovem foi apreendida no dia 29. Como a polícia não divulgou o nome da vítima nem da suspeita pelo crime, a reportagem não conseguiu localizar representantes da adolescente para que se manifestem sobre a acusação contra ela.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, a adolescente morava com a avó, a mãe e um tio, e brigou com ele depois que o tio reclamou da amizade que a jovem mantinha com certas pessoas, consideradas de má índole por ele. Após discutir devido a esses relacionamentos, na noite do dia 18, o homem foi dormir e a menina, segundo a polícia, ferveu um litro de óleo no fogão, entrou no quarto do tio e lançou o líquido em seu ouvido.

A vítima foi socorrida e internada inicialmente no Hospital Estadual Centro Norte Goiano, em Uruaçu. Depois, devido à gravidade da situação, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde morreu no dia 28.

Informada sobre o caso, a polícia tomou o depoimento da adolescente no dia 29 e, segundo os agentes, a suspeita confessou o crime. Ela foi apreendida e está em uma unidade socioeducativa de Goiás. Segundo a polícia, a jovem vai responder por crime análogo ao de homicídio triplamente qualificado, caracterizado por motivo torpe, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

No dia 29 foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de outra pessoa que pode ter incentivado ou auxiliado a adolescente antes ou durante a prática do crime. Dois celulares foram apreendidos para identificar eventuais outros alvos da investigação. O caso é investigado.

Fonte: Ingrid Sales – O Libera e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2025/09:04:40

