Jovem mata padrasto após cansar de ser agredido e ver mãe apanhar, no Pará

Foto: Reprodução/Polícia Civil | Na tarde de segunda-feira (29) a Polícia Civil do Estado do Pará, junto da Polícia Militar, realizou a prisão em flagrante do jovem Francildo Figueira Muniz, suspeito de matar seu padrasto Edilson Ferreira da Silva, na Comunidade Catespero, município de Curuá, região Oeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima que teria sido atingida com vários golpes de arma branca pelo suspeito, chegou a ser socorrida por populares, mas acabou evoluindo a óbito na noite de domingo (28/09).

Foram iniciadas diligências ininterruptas pelas comunidades da zona rural de Curuá para localizar o suspeito, que foi encontrado na comunidade Maloca, onde foi preso.

Motivação do crime

Segundo informações de familiares do suspeito, o jovem sofreu agressões do padrasto desde a infância, além de presenciar a própria mãe sendo violentada. Inclusive, iniciou a vida trabalhando desde criança para se sustentar e ajudar dentro de casa.

“Infelizmente teve como mãe uma pessoa que nunca o apoiou, que abandonou o filho largado por aí por macho, que preferiu assim como tantas outras, trocar o amor de filho por macho”, disse uma tia.

Ela contou ainda que chegou a levá-lo para Manaus, onde o colocou na escola para ter uma vida digna. “Mas ele tinha pena da mãe e falava na mãe o tempo todo que sem ele lá, ela apanhava direto do marido, e assim quis voltar e eu não pude impedir”, lamentou.

Francildo Figueira foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos necessários e realização da audiência de custódia, onde permanece à disposição da Justiça pelo crime de homicídio doloso.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/14:48:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...