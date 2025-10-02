Jovem morre 10 dias após sofrer acidente de moto em Tailândia (PA)

Foto:Reprodução | O acidente de trânsito ocorreu no dia 20 de setembro, em Tailândia, região nordeste do Pará.

Danilo Miranda Santos de Oliveira, 20 anos, morreu após ficar 10 dias internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém, vítima de um acidente de moto. O acidente de trânsito ocorreu no dia 20 de setembro, em Tailândia, região nordeste do Pará.

O rapaz conduzia uma motocicleta Honda Bros quando colidiu com outra moto na esquina da avenida Natal com a travessa Irituia. Conforme o Portal Tailândia, testemunhas relataram à época que Danilo, supostamente, seguia em alta velocidade e não teria respeitado o sinal vermelho quando bateu no outro veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou a vítima e o outro motociclista e os encaminhou ao Hospital Geral de Tailândia. Depois disso, ainda de acordo com o Portal Tailândia, Danilo, que ficou gravemente ferido, foi transferido de avião para o HMUE, onde ficou desde então. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta (1º/10).

Até agora, informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

