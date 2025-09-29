Jovem morre afogado após barco virar durante pescaria, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na madrugada deste domingo (28), no Lago do Maicá

Um pescador desapareceu na madrugada deste domingo (28) enquanto estava em uma canoa com um amigo, no Lago do Maicá, Santarém, no oeste do Pará. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, os dois homens estavam pescando quando a embarcação virou.

Um dos pescadores conseguiu se salvar e nadar até a margem. O outro, no entanto, não conseguiu sair da água. O sobrevivente acionou imediatamente ajuda, e equipes de busca foram enviadas ao local. Durante a manhã, mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas.

Após algumas horas de procura, o corpo foi localizado no porto do bairro Área Verde e retirado da água. A Polícia Militar também esteve no local para acompanhar o caso. A vítima foi identificada como Marcelo Sousa Marques, de 27 anos. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar os procedimentos legais.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...