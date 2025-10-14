Jovem morre após acidente de moto na BR-422, no Pará

Foto:Reprodução | De acordo com informações de moradores, o acidente teria ocorrido durante a noite anterior.

Um jovem identificado apenas como “Erielson”, morador da comunidade Anilzinho, localizada na zona rural de Baião, nordeste do Pará, morreu em um acidente de trânsito na rodovia BR-422, conhecida como Transcametá. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de segunda-feira (13/10), nas proximidades do quilômetro 70 da via.

De acordo com informações de moradores, o acidente teria ocorrido durante a noite anterior. A motocicleta conduzida por Erielson foi localizada caída às margens da estrada, o que indica que ele pode ter perdido o controle do veículo.

A BR-422 é uma das principais ligações entre municípios da região e tem sido cenário recorrente de acidentes fatais.

