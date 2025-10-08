Jovem morre após acidente entre carro de aplicativo e motocicleta, em Santarém (PA)

Daniel Costa Melo não resistiu a gravidade das lesões e morreu no HMS — Foto: Reprodução / Redes sociais

Segundo testemunhas, um carro de transporte por aplicativo teria feito uma conversão brusca e foi atingido na lateral pela motocicleta.

Um acidente entre um carro de aplicativo e uma motocicleta resultou na morte de um jovem de 24 anos na noite desta terça-feira (7) em Santarém, oeste do Pará. A batida entre os dois veículos aconteceu no cruzamento das avenidas Moaçara e Osvaldo Cruz, no bairro Diamantino.

Segundo testemunhas, a vítima identificada como Daniel Costa Melo retornava do trabalho em sua motocicleta pela avenida Moaçara quando foi surpreendido por um carro de transporte por aplicativo que teria feito uma conversão brusca, não havendo tempo para que o motociclista desviasse.

A motocicleta de Daniel atingiu a lateral do carro e o jovem foi arremessado ao asfalto. Na queda, a vítima sofreu traumas.

Viatura da Polícia Militar e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) estiveram no local e isolaram a área para evitar novos acidentes. O condutor do carro de transporte por aplicativo, permaneceu no local da acidente até a chegada de socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, mas o quadro clínico se agravou e Daniel morreu na madrugada desta quarta-feira (8).

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/11:10:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...