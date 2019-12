Jovem morre após bater com motocicleta na traseira de caçamba na PA-370, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar esteve no local levantando informações sobre como o acidente aconteceu, e não encontrou o condutor da caçamba. Mas de acordo com informações de populares repassadas à polícia, a caçamba carregada de tijolos estava parada na pista, sem nenhuma sinalização.

“Ninguém sabe direito como aconteceu, mas a colisão foi na traseira da caçamba. Ele era muito amigo do meu filho, trabalhava no 8º BEC, e no domingo a gente estava na praia, todo mundo se divertindo junto. Não dá pra acreditar que agora ele está morto”, disse.

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (16), na altura do quilômetro 32, comunidade Santa Rosa. Janderson colidiu com sua sua motocicleta, uma Titan de cor azul, na traseira de uma caçamba carregada de tijolos.

You May Also Like