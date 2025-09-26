Jovem morre após ‘brincar’ com cobra venenosa que capturou por R$ 30
Foto: Reprodução | Sem equipamentos de segurança adequados para lidar com animais peçonhentos, o homem tentou imobilizar o réptil usando apenas um saco plástico
Um jovem de 24 anos, identificado como Mohit Kumar, morreu após ser picado por uma cobra peçonhenta na província de Uttar Pradesh, na Índia.
Segundo o portal de notícias indiano True Story, moradores do vilarejo de Morana, com medo do réptil, ofereceram 500 rúpias (cerca de R$ 30) a Mohit Kumar para que ele capturasse o animal na casa de Mangal Prajapati.
Sem equipamentos de segurança adequados para lidar com animais peçonhentos, o lavrador tentou imobilizar o réptil usando apenas um saco plástico. Ao manusear o animal de forma descuidada, ele foi picado e, mesmo sendo levado a um hospital, não resistiu e veio a óbito.
Testemunhas alegaram que Mohit Kumar “brincou” com a cobra e demonstrou uma “coragem desnecessária”. A espécie do animal não foi revelada. A polícia local investiga o caso como morte acidental.
