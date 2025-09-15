Jovem morre após ser baleado dentro de veículo em Itaituba (PA)

Foto:Reprodução | O caso ocorreu no início da manha deste sábado (13), em Itaituba

Na manhã de sábado (13), por volta das 6h, a Polícia Militar foi acionada após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Municipal de Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Júnior Gaspar, que não resistiu ao ferimento causado por um tiro no peito e evoluiu a óbito.

Segundo informações repassadas à polícia, o condutor de um veículo Ônix de cor preta, relatou que trafegava pela 4ª Rua, entre as avenidas João Pessoa e Lauro Sodré, quando sentiu um impacto na parte traseira do automóvel. Ao verificar, percebeu que Júnior Gaspar, que estava no banco de trás, havia sido atingido.

O condutor levou a vítima imediatamente ao hospital, acompanhado de uma amiga, menor de idade, que ocupava o banco dianteiro. Durante a inspeção no veículo, foi constatada uma perfuração no porta-malas que atravessou o banco traseiro e também atingiu o banco do motorista.

Um projétil foi encontrado atrás do assento do condutor. Questionado se sabia quem havia efetuado o disparo, o motorista informou que não conseguiu identificar a autoria. O caso foi comunicado ao oficial de dia, 2º Tenente PM Jhonny, que acionou o delegado plantonista André para dar prosseguimento às providências cabíveis.

