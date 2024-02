Jovem morre depois de ser encontrada em chamas por caminhoneiro na BR-040 em Belo Horizonte

Layze Sthepanie Gonzaga Ramalho da Silva foi espancada e esfaqueada antes de ter o corpo queimado pelos suspeitos. — Foto: Redes Sociais

O corpo da vítima foi encontrado em chamas às margens da BR-040, na noite desta segunda-feira (19), em Pedro Leopoldo.

Uma mulher morreu depois de ser encontrada em chamas por um caminhoneiro, às margens da BR-040, na noite desta segunda-feira (19), em Pedro Leopoldo, na Grande BH.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Layze Stephanie Gonzaga Ramalho da Silva, de 21 anos, foi sequestrada e estava sendo mantida em cárcere privado desde o dia 11 de fevereiro.

A família da vítima era chantageada a pagar o valor de R$ 30 mil para que os suspeitos a libertasse com vida.

Quem era Layze Stephanie, jovem que morreu após ser queimada viva na Grande BH

Recentemente, a jovem tinha apresentado à família como namorado um homem, que é um dos suspeitos de participação no crime.

Layze foi espancada e esfaqueada sete vezes antes de ter o corpo queimado na BR-040.

A vítima foi encontrada em chamas por um caminhoneiro e socorrida por funcionários da Via 040 até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela teve 90% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada desta terça-feira (20).

De acordo com a PM, foi possível chegar aos suspeitos com a ajuda da família, que repassou aos militares o número de uma chave pix, que destinaram o pagamento do valor exigido para o resgate da vítima. Um homem e uma mulher foram localizados e presos na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, como suspeitos de cometer o crime.

Por meio da chave pix indicada, foi possível levantar os dados da beneficiária e identificar um veículo registrado no nome da suspeita. A PM chegou ao local onde eles estavam e os prendeu.

O homem ainda não foi identificado, pois todos os documentos apresentados por ele eram falsos. Segundo a polícia, eles disseram que a vítima tinha uma dívida com o tráfico no valor que foi pedido à família.

O suspeito confessou à polícia que horas antes de matar a jovem teve relações sexuais com ela e deixou o telefone celular dela como garantia de pagamento em um motel, na tarde desta segunda-feira (19).

O que diz a Polícia Civil

“Em relação aos fatos ocorridos na noite desta segunda-feira (19/2), na rodovia BR-040, na região de Pedro Leopoldo, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), tão logo acionada, deslocou equipe da perícia oficial ao local do crime, onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação.

A vítima, uma mulher de 21 anos, foi socorrida e encaminhada para um hospital, em BH, onde recebeu o devido atendimento médico-hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Em seguida, o corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr André Roquette para ser submetido ao exame de necropsia.

Após diligências realizadas pela Polícia Militar, na capital, uma mulher, de 34 anos, e um homem, 36 anos, foram conduzidos à delegacia e a ocorrência encontra-se em andamento. Outras informações poderão ser repassadas após a finalização dos procedimentos de polícia judiciária.”

Fonte: g1 Minas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/14:58:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...