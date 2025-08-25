Jovem morre e adolescente fica gravemente ferido em acidente na Transamazônica

(Foto: Reprodução) – O jovem de 23 anos sofreu fratura no pescoço e morreu ainda no local

Um acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de Vilian Fernandes da Silva, de 23 anos, e deixou um adolescente de 14 anos gravemente ferido, na manhã de domingo (24), no Km 175 da Rodovia Transamazônica (BR-230), no município de Uruará, sudoeste do Pará.

A colisão ocorreu por volta das 8h, a cerca de cinco quilômetros do centro da cidade. Vilian pilotava uma Honda XRE 190 quando se envolveu no impacto com uma Honda Pop, conduzida pelo adolescente. O jovem de 23 anos sofreu fratura no pescoço e morreu ainda no local.

O adolescente foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Uruará. De acordo com informações médicas, ele apresenta fratura exposta na perna e traumas em outras regiões do corpo, incluindo cabeça e tórax, permanecendo em estado considerado grave.

Policiais militares e civis, além de agentes do Departamento Municipal de Trânsito, atenderam à ocorrência e realizaram os procedimentos necessários no trecho da rodovia.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram determinadas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/14:32:15

