Jovem morre em acidente na estrada do Murumuru, em Marabá (PA)

Foto: Reprodução

Um jovem ainda não identificado morreu na noite deste domingo (05/10) após um grave acidente de trânsito ocorrido na estrada do Murumuru, no Núcleo Morada Nova, em Marabá, região sudeste do Pará.

Segundo informações de populares, o acidente aconteceu por volta das 22h. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos de identificação e exames cadavéricos.

Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente nem sobre o possível envolvimento de outros veículos. Populares divulgaram a placa da motocicleta usada pelo jovem, de número SZG 0148, na tentativa de localizar familiares.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/14:22:36

