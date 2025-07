Jovem morre em ônibus com 26 iPhones colados ao corpo

(Foto: Reprodução) – De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem foi encontrada acordada, mas com falta de ar.

Uma jovem de 20 anos morreu após passar mal durante uma viagem de ônibus que fazia parada em um restaurante às margens da BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná, na noite de terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), ela estava com 26 celulares iPhone colados ao corpo.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem foi encontrada acordada, mas com falta de ar. O atendimento aconteceu ainda dentro do ônibus, onde ela apresentou sintomas compatíveis com um quadro pós-crise convulsiva e dificuldade respiratória. Pouco tempo depois, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

As equipes médicas tentaram reanimá-la por cerca de 45 minutos, mas sem sucesso. A jovem morreu no local.

Durante o atendimento, os socorristas perceberam que a jovem carregava diversos pacotes presos ao corpo, contendo os 26 celulares.

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para apurar a situação, com o auxílio de um cão farejador, mas as equipes não encontraram drogas com a vítima. Na bagagem da mulher, os agentes localizaram algumas garrafas de bebidas, que foram apreendidas.

A identidade da jovem não foi divulgada oficialmente. O caso segue sob investigação.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou:

“A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso e aguarda a conclusão de laudos periciais para esclarecer a causa da morte. Segundo informações preliminares, a mulher, que estava sozinha, viajava de Foz do Iguaçu para São Paulo. Os 26 celulares que estavam colados em seu corpo foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.”

