Jovem paraense conquista pódio internacional e leva o nome do Pará ao topo do taekwondo

(Foto: Reprodução) – Atleta de apenas 14 anos competiu em Santiago, no Chile, com apoio do Governo do Estado, e colocou seu nome entre as promessas dessa modalidade

Com apenas 14 anos, a atleta paraense de taekwondo Isadora dos Anjos mostrou talento e determinação ao conquistar a medalha de bronze no 1º Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos PATU 12, disputado em Santiago, no Chile. Competindo na categoria cadete feminina até 44 kg, Isadora representou o Brasil e o Pará com orgulho, trazendo para casa um resultado expressivo que coloca seu nome entre as promessas do taekwondo nacional.

O feito foi possível com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que investe no incentivo e fortalecimento do esporte paraense. O evento, realizado entre os dias 24 e 26 de julho, reuniu atletas de alto nível de diversos países, e o Brasil brilhou no quadro geral, sagrando-se campeão nas categorias cadete, júnior e adulto.

Para Isadora, a conquista é mais do que uma medalha, é um passo importante rumo a novos desafios. “Conquistar a medalha de bronze é uma vitória que carrego com muito orgulho, pois competi com atletas do mundo todo. Essa medalha representa não só o esforço físico, mas também a força mental e emocional de quem acredita no próprio potencial. Essas conquistas não são apenas minhas, mas de todos que me apoiaram, que acreditaram em mim, e de cada treino suado que fiz. A mudança foi difícil, mas absolutamente necessária. E hoje, posso dizer com convicção: valeu a pena”, disse a atleta.

Apoio – Mais de 1 mil atletas atualmente receberam apoio do Governo do Pará, por meio Seel, para a participação em competições nacionais e internacionais em diversas modalidades. O atleta pode fazer até três solicitações de apoio por ano, sendo duas para competições nacionais e uma internacional, e a ajuda financeira é utilizada, sobretudo, com gastos de passagens, inscrições e hospedagens.

O titular da Seel ressaltou a conquista da atleta e do trabalho na valorização do atleta. “Estou muito feliz por essa conquista maravilhosa da nossa paraense que brilhou a nível internacional. O investimento do Governo nesses atletas e no esporte visa o futuro desses profissionais que representam a nossa bandeira pelo Brasil e mundo afora. Nosso compromisso é seguir incentivando e valorizando esses atletas que representam com orgulho o Pará”, disse Cássio Andrade.

Em 2024, o Estado garantiu apoio a 1.365 atletas para competições nacionais e internacionais. Um investimento de cerca de R$ 4,7 milhões do Governo do Pará. Com esse recurso, atletas realizaram o sonho de competir em eventos esportivos representando o Estado.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/14:36:29

