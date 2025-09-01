Jovem pula no rio Tapajós para fugir da polícia e é preso, em Santarém (PA)
Material apreendido com jovem que pulou no rio para fugir da polícia — Foto: Divulgação/Polícia Militar
Caso aconteceu na tarde de sexta (29) próximo ao Mercado do Peixe, na orla da cidade. O suspeito estaria no local para encontrar com um usuário que confirmou que compraria drogas.
Para fugir da Polícia Militar, um jovem de 21 anos pulou no rio Tapajós na tarde de sexta (29), mas acabou sendo preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O caso aconteceu próximo ao Mercado do Peixe, na orla de Santarém, no oeste do Pará.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito correu para o píer onde os barcos atracam quando viu a viatura da polícia. Os policiais correram, mas ao perceber que seria alcançado, o jovem jogou uma sacola com drogas e pulou no rio.
Ainda segundo a Polícia Militar, os agentes da segurança pública ficaram fazendo o acompanhamento do suspeito de cima do píer. O jovem nadou até uma embarcação e enfim se entregou à polícia.
No momento da prisão, a Polícia Militar encontrou em seus bolsos mais drogas, um aparelho celular e dinheiro trocado em espécie. Um usuário de drogas que estava no local confirmou à polícia que iria encontrar o suspeito para comprar o material entorpecente.
O suspeito e todo o material apreendido (crack e maconha) foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis.
