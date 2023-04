Jovem que estava desaparecido é encontrado morto próximo à plantação de limão em Santarém

Corpo de Cleiton Almeida foi coberto por folhagens na beira do Ramal dos Gomes — Foto: Eder Rabelo / TV Tapajós

Cleilton Gomes apresentava marcas de violência pelo corpo, como corte no pescoço e na barriga, e estava sem roupas.

Um jovem que estava sendo procurado pela família na região do Planalto Curuá-Una, em Santarém, oeste do Pará, foi encontrado sem vida na tarde desta segunda-feira (10). O corpo foi encontrado por Helen Almeida, irmã da vítima, identificada como Cleiton Almeida, 23 anos.

Segundo Helen, o corpo de Cleiton foi encontrado no meio do mato, junto a uma plantação de limão às margens Ramal dos Gomes, na comunidade Santos da Boa Fé. Ele apresentava cortes no pescoço e na barriga, perfurações nos glúteos e estava sem roupas, coberto por algumas folhagens. Parte de um dos ombros e um dos pés estavam visíveis.

Helen contou à imprensa que foi com o marido procurar pelo irmão no Ramal dos Gomes após receber informações de que Cleiton tinha sido visto saindo de um bar da comunidade Santos da Boa Fé em companhia de outro jovem que estava bebendo no local. Helen seguiu a pista e localizou o corpo do irmão.

Familiares de Cleiton Almeida no local onde o corpo foi encontrado — Foto: Dani Gâmboa / Tv Tapajós

A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade e não demorou para que familiares e amigos de Cleiton fossem até o local onde o corpo foi encontrado.

polícia foi acionada por familiares de Cleiton logo que o corpo foi localizado. A área foi isolada para o trabalho de perícia do CPC Renato Chaves.

Prisão

Foi preso e encaminhado a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, o jovem identificado como José Guimarães dos Santos, 27 anos, suspeito de ter tirado a vida de Cleiton Almeida.

Ao repórter Clenildo Amaral, da RBA, o suspeito disse que teve um relacionamento amoroso com a vítima no passado e que teria premeditado o crime.

O caso foi recebido no plantão do delegado Tiago Rabelo. Segundo ele, as informações ainda são contraditórias e pode ter a participação de uma terceira pessoa. A autoridade informou que ainda vai até à comunidade ouvir algumas pessoas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Santarém e Região — PA em 10/04/2023/18:14:26

