Jovem que ficou conhecido por construir avião com motor de Fusca é morto por PM em MT, diz polícia

Claudemir sá Ribeiro, de 26 anos, construiu uma réplica do Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB), junto com o irmão mais novo — Foto: Reprodução

Claudemir Sá Ribeiro, de 26 anos, trabalhava como segurança de uma fazenda de Colniza. Em 2019, ele e o irmão construíram uma réplica da aeronave Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB).

O segurança de uma fazenda foi morto a tiros em um bar de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, nesse domingo (23). O suspeito de assassinar Claudemir Sá Ribeiro, de 26 anos, é o tenente da Polícia Militar e diretor de uma escola militar do município, Elias Ribeiro da Silva, de 54 anos, que foi preso.

Em 2019, Claudemir e o irmão, Paulo Henrique Sá Ribeiro, construíram uma réplica da aeronave Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) usando motor de Fusca, madeira, zinco e metalon.

Conforme o boletim de ocorrência, após o homicídio, o suspeito deixou o estabelecimento em uma moto. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima morreu ainda no local. Até o momento, não se sabe a motivação do crime.

Equipes da Polícia Civil e Militar localizaram o suspeito na casa dele, onde também foi apreendida uma arma de fogo e um carregador com 15 munições. Ele foi conduzido à Delegacia de Colniza e, após ser interrogado, foi preso em flagrante por homicídio.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) e o Comando-Geral da Polícia Militar (PMMT) informam que Elias foi afastado do cargo o diretor na escola. Além disso, a PMMT informou que a Corregedoria-Geral da instituição abriu procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Em 2019, dois irmãos construíram uma réplica da aeronave A – 29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) usando motor de Fusca, madeira, zinco e metalon.

Paulo Henrique Sá Ribeiro e Claudemir Sá Ribeiro gastaram cerca de R$ 10 mil com os materiais. Os dois afirmaram que nunca viajaram de avião.

Na época, Paulo Henrique contou ao g1 que ele e o irmão trabalham com serviços gerais nas fazendas da região onde moram e, desde criança, sonhavam em construir a própria aeronave.

“O principal é o motor, mas a gente não tinha recursos, então juntamos dinheiro para comprar o motor de fusca, que é o mais barato e atende as nossas necessidades. Fizemos por rumo no início, mas depois pesquisamos como montar outras partes”, explicou.

