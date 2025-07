Jovem que morreu em acidente na Br-163; em Novo Progresso (PA) é sepultado no Paraná

Foto: Reprodução | Foi sepultado nesta terça-feira (22), no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul (PR), o corpo de Artur Henrique Ferreira dos Santos, de 25 anos. Ele faleceu no último sábado (19), vítima de um grave acidente de trânsito na BR-163, no Assentamento Santa júlia a aproximadamente 30km no município de Novo Progresso, Pará.

Artur estava morando no estado há cerca de três meses. Natural do Paraná, ele havia saído de Mauá da Serra, onde residia anteriormente, com o objetivo de trabalhar e ficar próximo do irmão. No momento do acidente, Artur conduzia um carro de passeio sozinho.

A colisão ocorreu por volta das 19h30, na comunidade de Santa Júlia, a aproximadamente 30 km de Novo Progresso. O impacto entre o carro e uma carreta foi tão violento que os destroços ficaram espalhados pela rodovia. Artur morreu ainda no local.

Equipes de resgate da Via Brasil atenderam a ocorrência. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Artur Henrique deixa um filho de cinco anos.

Veja vídeo do acidente:

Leia mais- “Rodovia da Morte” faz mais uma vítima: colisão brutal entre carro e carreta na BR-163/PA

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/09:07:33

