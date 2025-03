Jovem relata ter sido dopada e abusada após show em Parauapebas (PA)

Foto: Ilustrativa | Vítima menor de idade teria sido levada para casa do acusado após perder a consciência.

Uma jovem menor de idade relatou à Polícia Civil de Parauapebas, região sudeste do Pará, que foi dopada e abusada sexualmente após um show na Praça dos Esportes Radicais, no bairro Cidade Nova, que teve início na sexta-feira (15) e se estendeu até a madrugada do último sábado (16).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, conhecido pela vítima em uma academia onde ela trabalhava, teria reencontrado a jovem durante o evento e oferecido uma bebida, que ela aceitou. Pouco depois, ela perdeu a consciência.

De acordo com o relato, a jovem recobrou os sentidos entre 1h30 e 2h da manhã, já na casa do suspeito, onde teria sido violentada. Segundo o depoimento, o homem a impediu de sair do local, resultando em uma luta corporal.

Após o ocorrido, ela conseguiu fugir e encontrou uma viatura policial, que a encaminhou à delegacia. Em seguida, foi levada ao hospital para atendimento médico.

A mãe da vítima, em entrevista ao Portal Pebão, detalhou a sequência de ações após o crime: “Os policiais foram à casa dele logo em seguida, mas ele já tinha fugido. Quando soube, fui ao hospital e, depois, ao endereço desse homem. A mãe dele me pediu para entrar, mas recusei. Ela se desculpou e disse que já havia conversado com ele para parar com ‘essas coisas’, o que me faz crer que ele já praticava isso há tempos”.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca localizar o suspeito. A família da jovem reforçou o apelo por justiça: “Nossas vidas estão devastadas. Quero que ele responda pelo que fez”, afirmou a mãe. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do acusado. As autoridades seguem analisando provas e depoimentos para subsidiar as próximas etapas do inquérito.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/09:10:24

