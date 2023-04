Jovem representa o Pará na final do Miss Teen Nation Brasil

Islanny Rivea representa o Pará em Curitiba no concurso Miss Teen Nation Brasil. | (Foto:Ricardo Silva da Silva/Whatsapp)

A etapa nacional do concurso será disputada em Curitiba; Família da paraense pede ajuda para custear despesas.

O sonho de ser miss pode fazer parte da vida de muitas meninas, principalmente quando aparece uma chance de vencer um concurso nacional, podendo até ir para fora do país representar o Brasil. Isso está muito perto de acontecer na vida de uma jovem paraense.

Islanny Rivea, de 16 anos, é a atual Miss teen Pará diamond Model Brasil 2023 e está apta para representar o Pará na etapa nacional do Miss Teen Nation Brasil que acontece em Curitiba, Paraná, no mês de julho. Rivea trabalha como modelo há 2 anos e também irá participar do Concurso Miss estação cultural 2023 que acontece em setembro.

Porém, para arcar com os custos da viagem para o sul do Brasil, a Miss precisa de apoio financeiro para custos como hospedagem, passagens, transporte, alimentação e outras despesas. Além disso, por ser menor de idade, ela precisa estar acompanhada de um representante legal, que será o pai da jovem.

Os gastos serão em torno de R$ 5 mil reais e podem ser feitos para o Pix de Ricardo silva da silva, pai da Islanny ou em forma de patrocínio pelas redes sociais de Islanny. A etapa nacional acontece em Julho desse ano.

DOAÇÕES: PIX: 91981110093 – Ricardo silva da silva

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/2023/17:12:06 com informação de Laura Vasconcelos/DOL.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...