Jovem sem CNH é preso após empinar moto e fugir da fiscalização no sudeste do Pará

Durante ronda de rotina na noite da última quarta-feira (10), agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) de São Domingos do Araguaia abordaram um motociclista que realizava manobras perigosas em via pública. A ação teve início por volta das 20h15, no bairro Aldenira Frota, e se estendeu até o bairro Açaizal, onde o condutor foi interceptado.

O motociclista, que conduzia uma HONDA/CG 160 FAN, de cor preta, foi flagrado realizando manobra do tipo “grau”, equilibrando-se apenas sobre a roda traseira, enquanto circulava por uma via com tráfego intenso de veículos e pedestres. A placa traseira da motocicleta estava dobrada, dificultando sua identificação visual.

Após receber ordem de parada dos agentes Carvalho e Fernando, o condutor desobedeceu e iniciou fuga. O acompanhamento se estendeu por diversos quarteirões até o bairro Açaizal, onde o condutor foi finalmente abordado. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia. Guilherme deverá responder pelos crimes de direção perigosa com risco de dano, condução de veículo automotor sem habilitação e desobediência à ordem legal de agente público. Ele permaneceu detido, sem direito à fiança.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/08:11:40

