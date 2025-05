Jovem suspeita de envolvimento com o tráfico é presa com celular furtado em Monte Alegre (PA)

Jovem foi presa pela Polícia Civil em Monte Alegre — Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, a jovem já responde na justiça pelo crime de tráfico de drogas, inclusive ela é monitorada por tornozeleira eletrônica. Prisão aconteceu na sexta (23).

Uma jovem foi presa na sexta (23) em Monte Alegre, no oeste do Pará, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Com ela, a Polícia Civil encontrou um celular furtado. A prisão se deu durante as ações da Operação Muralha.

De acordo com a Polícia Civil, foram expedidos três mandados de busca e apreensão no município. Os locais eram alvos de investigações por suspeita de ser ponto de venda de drogas.

Em um dos locais, a Polícia Civil conseguiu localizar a jovem, que já responde pelo crime de tráfico de drogas, inclusive está sendo monitorada com tornozeleira eletrônica. Com ela, os policiais encontraram um celular furtado.

Além do crime de tráfico de drogas, a jovem vai responder ainda por receptação e deve retornar para o sistema penal, no regime fechado. A jovem e o celular foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre, para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/12:00:04

