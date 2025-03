Jovem tem falência renal após treino intenso de pernas; entenda

Exercício excessivo de pernas fez jovem ter problema renal | Reprodução/Freepik

Caso raro alerta para os riscos de treinos intensos sem adaptação.

Um jovem de 21 anos foi hospitalizado com uma séria complicação renal depois de realizar um treino intenso de pernas na academia. O caso, documentado em um estudo publicado na revista Medicine por pesquisadores chineses, chamou a atenção para os riscos do excesso de esforço físico.

Dois dias após o treino, o rapaz começou a sentir dores intensas nas pernas e notou a presença de sangue na urina. Sem histórico de problemas de saúde, ele procurou atendimento médico ao perceber que os sintomas não melhoravam.

Os exames laboratoriais apontaram um quadro de rabdomiólise induzida pelo exercício, condição na qual a destruição das fibras musculares libera substâncias tóxicas no sangue, podendo causar falência renal. A análise revelou níveis elevados de creatinina e ureia, indicando comprometimento da função dos rins.

O tratamento consistiu em hidratação intravenosa contínua para ajudar na eliminação das toxinas. Após cerca de uma semana internado, o paciente recebeu alta, mas os médicos alertaram que a recuperação total da função renal pode levar até um ano. Felizmente, ele não precisou passar por diálise.

A rabdomiólise é um problema grave que pode ser desencadeado por esforço físico excessivo, lesões musculares, uso de certos medicamentos e até desidratação severa. Os principais sintomas incluem dor muscular intensa, fraqueza e urina de coloração escura. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações mais sérias, como insuficiência renal aguda.

O estudo reforça a necessidade de conscientização sobre os limites do corpo e a importância da progressão gradual nos treinos. Especialistas recomendam que praticantes de atividades físicas evitem sobrecargas repentinas e se atentem aos sinais do organismo para prevenir lesões severas.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/03/2025/06:47:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...