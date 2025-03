Jovem tem falência renal após treino intenso de pernas; entenda

O homem de 21 anos não tinha histórico de problemas de saúde. Ele disse aos médicos que as dores surgiram após um treino intenso na academia

Um jovem de 21 anos sofreu uma grave lesão nos rins após um treino intenso de pernas. O episódio foi relatado em um estudo de caso publicado na revista Medicine por médicos e pesquisadores da China.

O rapaz, que não teve o nome identificado por sigilo médico, chegou ao pronto-socorro com dores intensas nas pernas e urina com sangue, sintomas que começaram cerca de dois dias após o treino. Ele relatou não ter histórico de problemas de saúde e afirmou que as dores surgiram após a sessão intensa na academia.

Exames laboratoriais indicaram um aumento significativo nos níveis de creatinina e ureia, sinais de comprometimento da função renal. O diagnóstico foi rabdomiólise induzida pelo exercício físico, uma condição em que a degradação das fibras musculares libera substâncias tóxicas na corrente sanguínea, podendo levar à falência dos rins.

.

O paciente foi tratado com hidratação contínua e, após pouco mais de uma semana internado, teve alta para continuar a recuperação em casa. Ele não precisou passar por diálise, mas os médicos alertaram que a recuperação completa da função renal pode levar até um ano.

.

O que é a rabdomiólise?

Segundo o Manual MSD, a rabdomiólise ocorre quando fibras musculares danificadas por esforço extremo, lesão ou substâncias tóxicas se rompem e liberam seu conteúdo na corrente sanguínea. Essa condição grave pode levar à insuficiência renal aguda.

As causas mais comuns incluem lesões musculares, uso de certas medicações e infecções. Fatores menos frequentes envolvem desequilíbrios eletrolíticos, distúrbios genéticos, elevação exacerbada de temperatura corporal e exercícios físicos excessivos, como o que ocorreu com o paciente do estudo.

Os principais sinais incluem dor muscular intensa, fraqueza e urina escura, de cor marrom-avermelhada. No entanto, nem todos os pacientes apresentam todos os sintomas.

No estudo de caso, os médicos destacaram a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações mais graves. “Os exercícios físicos são uma tendência global, e qualquer pessoa que pratique esportes pode desenvolver a doença. Para melhorar o prognóstico, esperamos que haja um consenso maior no diagnóstico e um sistema de prevenção mais eficaz para casos de lesão renal”, escreveram os pesquisadores no artigo publicado em 2019.

