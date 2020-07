Jovem vítima de acidente com moto taxi pede ajuda para cirurgia e tratamento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quem quiser colaborar e/ou contribuir com qualquer valor a familia divulgou os dados bancários de uma conta, para depósito ou transferência direto na Conta Corrente 001102571, Agência 3126 (CPF:827.639.252-00) do Banco do Bradesco.

Devido às consequências do acidente, foi transferida para cidade de Sinop no Mato Grosso, ela passou por uma cirurgia e aguarda fazer outra. A primeira foi para o implante de platina.

(Foto:Reprodução) – Elaine da Silva Motta, de 17 anos, f oi vitima de acidente envolvendo uma carreta com moto taxista moto taxista Benedito Francisco França(Graxeta),de 51 anos, na tarde deste sábado 11 de Julho na rodovia BR 163 em Novo Progresso. Ela fraturou as duas pernas.

