Jovens do Marajó criam app inclusivo e representam o Brasil em Harvard

Foto: Divulgação | Equipe da rede pública paraense vence desafio nacional com aplicativo voltado a crianças com autismo e participa de conferência internacional nos EUA.

Quatro estudantes da Escola Estadual Stella Maris, no município de Soure, na Ilha do Marajó (PA), se destacaram nacionalmente ao vencer a 7ª edição do Desafio Tack com o aplicativo “My Tea”, uma solução digital criada para ajudar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Como premiação, os jovens foram selecionados para representar o Brasil na Brazil Conference at Harvard & MIT, evento internacional realizado em Boston, nos Estados Unidos.

O grupo é formado pelos estudantes Maria de Lourdes dos Passos Ferreira, Yuri Vinícius Figueiredo Souza, Ana Beatriz Saldanha Miranda da Cruz Favacho e Jorge Aruã Machado Nakabayashi, todos da rede pública estadual. Com idades entre 14 e 17 anos, os jovens integraram a equipe “Nortack”, orientada pelo professor de Língua Portuguesa José Fernando Santos.

Inclusão, tecnologia e criatividade

O aplicativo “My Tea” foi desenvolvido especialmente para crianças de 5 a 12 anos diagnosticadas com TEA. A ferramenta oferece recursos como:

Jogos de fala, interação visual e tátil, músicas e historinhas;

Sistema de recompensas, onde as crianças ganham moedinhas ao concluir tarefas e podem trocar por itens de personalização;

Gestor de rotina, que permite aos pais organizarem o dia a dia dos filhos, incentivando a autonomia;

Acesso facilitado a profissionais especializados, como psicólogos, fonoaudiólogos e cabeleireiros.

“Nosso objetivo foi criar um ambiente interativo e acolhedor, que ajude essas crianças a desenvolverem suas habilidades de forma divertida”, explicou Ana Beatriz. Para o estudante Yuri Vinícius, participar do projeto e viajar para os EUA foi uma experiência transformadora. “É um sonho realizado. Às vezes, pessoas passam a vida inteira sem uma oportunidade dessas. Quero levar isso para sempre comigo.”

Reconhecimento internacional

A Brazil Conference é organizada anualmente por estudantes brasileiros em Boston e reúne líderes, cientistas, empreendedores e artistas com foco em inovação, inclusão e desenvolvimento sustentável. A participação dos alunos do Marajó foi custeada pela organização do evento, incluindo passagens e hospedagem.

Michele França, da Junior Achievement Rio de Janeiro, organização responsável pelo Desafio Tack, destacou a importância da iniciativa. “Ficamos impressionados com o talento e a sensibilidade dos estudantes. Ver jovens da Amazônia propondo soluções reais e apresentando isso em Harvard é emocionante.”

Educação pública que transforma

A vitória no Desafio Tack foi celebrada pela comunidade escolar em Soure. A professora Carla Lobato, que incentivou a inscrição da equipe, ressaltou o impacto da experiência: “Eles estão vivendo um momento único. Isso mostra que a educação pública tem força e qualidade. Esse feito inspira toda a escola.”

O professor José Fernando, mentor da equipe, também comemorou: “Trabalhar com esses jovens foi um privilégio. Eles mostraram que, com dedicação e criatividade.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/15:36:05

