Jovens são executados a tiros após saírem de festa em Dom Eliseu

(Foto: Reprodução) – Segundo a polícia, o suspeito seria membro de uma facção criminosa que atua na região.

A Polícia Civil do Estado do Pará investiga um duplo homicídio ocorrido na manhã deste domingo (8), no bairro Liberdade, em Dom Eliseu, no nordeste paraense. As vítimas, identificadas como Maycon Breno Rodrigues de Sousa e Renato Leal Viana, foram mortas a tiros na rua 7 de Setembro, logo após deixarem uma festa de aniversário. Um suspeito de envolvimento nos assassinatos foi preso. Segundo a polícia, ele seria membro de uma facção criminosa que atua na região. A motivação do duplo homicídio ainda é desconhecida.

De acordo com informações da 7ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), as vítimas estavam em uma motocicleta Honda Titan vermelha quando foram surpreendidos por dois homens em outra motocicleta, modelo Honda FAN preta, que se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Maycon e Renato morreram ainda no local, antes da chegada do socorro.

Uma terceira pessoa, identificada como Emerson, também foi baleada na ação criminosa e socorrida para uma unidade hospitalar. Ele estava em uma motocicleta Honda Pop branca e sobreviveu aos ferimentos. Segundo a polícia, Emerson possui uma extensa ficha criminal.

Moradores da área relataram ter ouvido uma série de disparos e acionaram a polícia. A cena do crime foi isolada para o trabalho da perícia. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas estão sendo coletados para ajudar nas investigações.

Em ação conjunta, as polícias Civil e Militar iniciaram diligências logo após o crime. Durante as buscas, os agentes localizaram a motocicleta utilizada pelos criminosos, que havia sido abandonada em um matagal na rua Tom Jobim, também no bairro Liberdade.

Um dos envolvidos no crime foi preso ainda neste domingo. Caio Pereira Almeida foi localizado escondido em sua casa, no bairro Chinesa. Segundo a polícia, ele confessou participação no ataque e seria o condutor da moto usada na execução. A investigação aponta que Caio integra uma facção criminosa atuante na região e que o crime estaria relacionado à disputa entre grupos rivais.

O segundo suspeito, já identificado, continua foragido. As investigações seguem com o objetivo de localizá-lo e esclarecer completamente as circunstâncias e motivações do crime.

Procurada, a Polícia Civil informou que “um homem foi preso em flagrante por homicídio e apresentado na Delegacia de Dom Eliseu. As vítimas foram identificadas como Maycon Breno Rodrigues de Sousa e Renato Leal Viana. Um terceiro homem também foi atingido por disparos e socorrido para o hospital do município. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida”.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/08:52:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...