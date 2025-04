Juiz Diretor da Comarca de Santarém alerta sobre golpe usando o nome da Justiça

(Foto: Reprodução) – Na terça-feira (1º), o juiz Diretor da Comarca de Santarém, Gabriel Veloso, realizou comunicado à imprensa, alertando sobre estelionatários, que estão utilizando o nome da justiça para aplicar golpes.

Veja abaixo a nota do magistrado.

Algumas pessoas têm procurado o Fórum de Santarém desconfiadas de “intimações” que receberam através de seus e-mails sobre “processos existentes” contra elas na Comarca. Ao mostrarem o documento a servidores, foi constatado que se tratam de FRAUDES com objetivo de conseguir o acesso da pessoa a um link suspeito. A imagem abaixo é de um desses e-mails suspeitos. Pedimos que seja divulgado pela Imprensa local e nas redes sociais, como forma de prevenir pessoas incautas sobre esse golpe (apagamos as referências de cunho pessoal de quem nos trouxe o documento, para preservar sua identidade. O comentário com SETA é de nossa autoria).

Informamos ainda que intimações podem ser feitas através de carta registrada (pelos Correios), ou pessoalmente por oficiais de Justiça. Alguns oficiais têm usado os serviços de mensagens do WhatsApp para intimar pessoas, de forma a agilizar seu trabalho, mas antes se identificam e encaminham fotos ou arquivos do mandado e outros documentos. Podem até enviar algum link, se for necessário, mas será sempre algum link oficial da Justiça do Pará.

Como forma de prevenir que pessoas sejam enganadas por falsos e-mails supostamente enviados pela Justiça, apresentamos abaixo alguns erros cometidos pelos fraudadores que denunciam sua farsa golpista, tomando como exemplo o documento acima.

1) Desconfie sempre de endereços eletrônicos enormes e de remetentes estranhos. No caso desse documento, se existe um processo ele teria que ser informado por uma Vara Judicial e não pelo “Município de Santarém – Setor de Intimações”, como está descrito na primeira linha do e-mail, espaço do remetente (De:) que é um setor INEXISTENTE em Santarém;

2) Os processos judiciais da justiça estadual (TJPA) sempre têm 20 dígitos, assim divididos: 0000000-00.0000.0.00.0000 e começam sempre com o número ZERO. Aqueles que foram iniciados como processos virtuais (a partir de 2017, em Santarém), começam sempre com o número 08;

3) NUNCA CLICAR EM LINKS que constem de comunicados enviados por e-mail, até ter a certeza da procedência do documento. Clicar em um link pode levar você a alguma plataforma digital falsa para obter seus dados ou mesmo para clonar seu computador ou celular;

4) O Fórum de Santarém não tem um “Setor de Intimações”. Cada Vara tem seus atendentes específicos e e-mails para notificações. Em caso de dúvida, encaminhe e-mail à Secretaria Geral do Fórum para confirmar a autenticidade dos documentos recebidos (tjepa051@tjpa.jus.br);

5) Por fim, sempre que houver algum nome assinando o documento você pode descobrir se ele existe ou não através de uma consulta pelo Google. Mas neste caso – mesmo confirmando a existência da pessoa – cheque a informação como já dito anteriormente.

GABRIEL VELOSO DE ARAÚJO

Juiz Diretor da Comarca de Santarém

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/14:55:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...