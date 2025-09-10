VÍDEO: Juíza dá risada ao reencontrar preso em audiência de custódia e brinca: ‘Você aqui de novo?’

Juíza de Goiás dá risada ao reencontrar preso em audiência — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

A juíza brincou dizendo: ‘Ê, menino! Se você fosse meu filho’.De acordo com dados do TJ-GO, a audiência por porte ilegal de arma de fogo aconteceu em maio deste ano.

Uma audiência de custódia compartilhada por uma policial militar nas redes sociais gerou polêmica após a juíza Mônica Miranda, de Inhumas, reconhecer um dos investigados e dar risada durante a sessão. Ela destacou o fato de o preso estar passando por uma audiência novamente, e brincou dizendo: “Você aqui de novo?!”.

“Estou vendo aqui, Kaique. Você de novo?! Ê, menino! Se você fosse meu filho… Me ajuda a te ajudar”, afirmou Mônica.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou que não comenta manifestações de magistrados em processos específicos. O órgão explicou que “as audiências de custódia não têm por objetivo julgar o mérito da acusação. Sua finalidade é verificar a legalidade da prisão, avaliar eventuais ocorrências de maus-tratos ou tortura e assegurar o respeito aos direitos previstos na legislação”.

De acordo com dados do TJ-GO, a audiência por porte ilegal de arma de fogo aconteceu em maio deste ano. O vídeo foi divulgado nas redes sociais pela capitã Waleska Faria da Polícia Militar na última segunda-feira (8). Segundo a militar, o preso mencionado pela juíza tem duas passagens criminais por homicídio, além de uma por tráfico de drogas.

Em outro trecho da gravação, a juíza continua com a conversa de forma descontraída e faz referência ao advogado do suspeito. “Me ajuda a ajudar o doutor, coitado. Ele nem consegue dormir mais”, brincou.

Segundo dados do TJ, o suspeito não está preso. De acordo com o que foi apurado pela TV Anhanguera, ele foi solto para responder o crime em liberdade após a audiência.

Na publicação, internautas criticaram a atitude da juíza. Uma usuária comentou: “Que absurdo. Até eu como advogada criminalista fico chocada”.

VEJA O VÍDEO:

