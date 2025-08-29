Julgamento de Bolsonaro: veja as datas e horários

O ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do núcleo 1 enfrentarão o julgamento na Primeira Turma do STF entre os dias 2 e 12 de setembro. | Reprodução/TV Justiça

Sessões extraordinárias serão realizadas ao longo de cinco dias no STF, totalizando até 27 horas de análise do caso que envolve ex-presidente, ministros e militares.

No silêncio imponente do Supremo, há uma expectativa que pesa como chumbo sobre os corredores da Corte. A movimentação dos processos, o burburinho das assessorias e os olhares atentos de observadores políticos dão o tom de que algo grande está prestes a acontecer, mesmo antes de a primeira voz oficial ecoar pelo plenário.

Na próxima terça-feira (2), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começará a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete integrantes do chamado núcleo 1 da ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado em 2022. O presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, organizou o cronograma em cinco dias de sessões, algumas com duração integral de manhã e tarde, e outras apenas no período da manhã.

Ao todo, a análise poderá somar até 27 horas de julgamento. Entre os réus, estão figuras como Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice-presidente em 2022; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente; e Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin. Também compõem o grupo Almir Garnier, almirante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; e Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa.

SESSÕES EXTRAORDINÁRIOS

Os réus não serão obrigados a comparecer presencialmente. Conforme apurado, Mauro Cid optou por não estar presente para evitar constrangimentos diante dos demais acusados. O calendário definido pelo ministro Zanin prevê sessões extraordinárias e ordinárias distribuídas entre os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, incluindo períodos de manhã e tarde, buscando adequar a análise à rotina da Primeira Turma, que normalmente realiza julgamentos apenas às terças-feiras à tarde.

O caso concentra atenção nacional e internacional, dado o histórico político dos envolvidos e a gravidade das acusações. Especialistas em Direito Constitucional e analistas políticos acompanham cada movimentação, cientes de que as decisões tomadas nesse julgamento podem ter desdobramentos significativos para o cenário político brasileiro.

DATAS E HORÁRIOS DO JULGAMENTO

2 de setembro, terça-feira

9h às 12h (Extraordinária)

14h às 19h (Ordinária)

3 de setembro, quarta-feira

9h às 12h (Extraordinária)

9 de setembro, terça-feira

9h às 12h (Extraordinária)

14h às 19h (Ordinária)

10 de setembro, quarta-feira

9h às 12h (Extraordinária)

12 de setembro, sexta-feira

9h às 12h (Extraordinária)

14h às 19h (Extraordinária)

RÉUS DO NÚCLEO 1

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República Walter Braga Netto – ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro; candidato a vice-presidente em 2022 Mauro Cid – ex-ajudante de ordens do ex-presidente Alexandre Ramagem – deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Almir Garnier – almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo Bolsonaro Anderson Torres – ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Augusto Heleno – ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso

