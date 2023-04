Juliana Bonde mostra foto proibida em posição de ‘cachorrinha’ e sem calças no meio do mato

(Foto:Reprodução) – A musa não para de sensualizar! Juliana Caetano, do Bonde do Forró, deixou a galera subindo pelas paredes na tarde deste domingo (09). A celebridade surgiu em cima de uma pedra, enquanto fica em pose de ‘cachorrinha’ e enlouquece os fãs.

“Vai fazer o que hoje? Link na descrição”, escreveu a musa na legenda da publicação. No clique, Juliana Caetano resolveu colocar sua roupa mais ousada, enquanto dá uma empinada pra lá de chamativa em cima de duas pedras. A musa já conta com nada mais, nada menos que 1,1 milhão de seguidores.“Ela não tem defeitos! Quem falar que tem, está mais errado que tudo”, brincou um fã no campo de comentários. “Meu sonho era te conhecer e eu acho que isso tem que ser hoje, bora?”, convidou mais um.

Juliana Bonde se irrita com cobranças nas redes sociais

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano se mostrou muito irritada por conta das cobranças que sofre nas redes sociais. A musa afirmou que cobram demais quando ela passa um tempinho longe das redes sociais.

“Eu estava lendo as mensagens de vocês no direct, ontem eu fiquei sem postar e eu recebi muitas mensagens perguntando ‘Juliana, o que aconteceu?’, mas não é por preocupação, parece que é porque querem ver a desgraça, sabe?”, disse Juliana.

“Isso me deixa muito mal, muito triste, é um negócio muito carregado, porque a impressão que dá é que ninguém gosta de ver você feliz […] É por isso que às vezes eu sumo, sabe? Não gosto de ficar tendo que lidar com esse tipo de coisa”, finalizou.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/04/2023/08:13:54 com informações metropolitanafm.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

