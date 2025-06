Junho tem feriado? Confira as datas comemorativas para o mês

Foto: Reprodução | Dia dos Namorados, Corpus Christi e festas juninas; veja os destaques do mês de junho.

O mês de junho é marcado pelas quadrilhas e comidas típicas da temporada, que costumam celebrar os santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João. Por esse motivo, muitas pessoas amam estar presentes nas festas juninas, e para estender a programação seria bom se houvessem feriados nacionais. Mas será que junho guarda algum feriado para os amantes de arraiais juninos?

Veja se tem feriado para o mês de junho

O mês de junho não possui nenhum feriado, inclusive ele marca o início de uma sequência de diversos meses de 2025 sem feriados nacionais. Porém, esse mês conta com um ponto facultativo especial, o dia de Corpus Christi, celebrado no dia 19 de junho, que é considerado feriado na maioria dos estados do país. Depois desse, o próximo feriado será apenas no dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil.

Corpus Christi é feriado no Pará?

De acordo com o Decreto n° 4.464, publicado em 11 de fevereiro deste ano, o dia de Corpus Christi é ponto facultativo no Pará.

Confira as datas comemorativas do mês de junho:

1º de junho – Dia da Imprensa

3 de junho – Dia Mundial da Bicicleta

5 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente

8 de junho – Dia Mundial dos Oceanos

9 de junho – Dia da Imunização

10 de junho – Dia da Língua Portuguesa

12 de junho – Dia dos Namorados

13 de junho – Dia de Santo Antônio

14 de junho: Dia Mundial do Doador de Sangue

15 de junho: Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

18 de junho – Dia da Imigração Japonesa

19 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo)

20 de junho – Dia Mundial do Refugiado

21 de junho – Início do Inverno 2024 no Hemisfério Sul

22 de junho – Dia do Aeroviário

24 de junho – Dia de São João

25 de junho – Dia do Imigrante

26 de junho – Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

27 de junho – Dia Nacional do Progresso

28 de junho – Dia Internacional do Orgulho Gay

29 de junho – Dia de São Pedro.

