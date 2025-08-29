Junior Lima fala sobre trisal e vida íntima no Lady Night

Além do trisal, Junior contou sobre sexo com hora marcada, ensaio nu com miojo e clipe sem roupa | (Foto: Reprodução/Multishow)

Cantor surpreende ao revelar relação a três e relembra outros momentos íntimos da carreira e da vida pessoal.

Junior Lima foi um dos convidados da nova temporada do Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, e chamou atenção ao revelar que já participou de um trisal.

A revelação veio durante um quadro com detector de mentiras, em que Tatá perguntou se ele já havia vivido a experiência. “Pontualmente, já. Digamos que vivi bastante antes de conhecer a Monica”, disse ele, referindo-se à esposa Monica Benini.

Essa não foi a primeira vez que o cantor falou abertamente sobre sua vida íntima. Relembre outros momentos:

Sexo com hora marcada

Em um podcast apresentado por Fernanda Paes Leme, Junior comentou sobre a rotina sexual com a esposa após a chegada dos filhos. “A gente tenta idealizar, ter esse negócio de horário marcado, mas é um pouco no improviso. O que a gente faz mais como casal é sair, fazer uma viagenzinha juntos”, disse ele, com bom humor.

Clipe nu

O cantor apareceu completamente nu no clipe da música “Seus Planos”, surpreendendo fãs e mostrando uma nova faceta artística.

Banheira de miojo?

Junior também relembrou um ensaio inusitado que fez nos anos 1990 para uma revista adolescente, onde posou nu coberto por miojo. Segundo ele, a ideia era representar o pecado da gula. “Foi ridículo, mas na época não existiam redes sociais, então achei que tudo bem”, contou em entrevista ao podcast PodPah.

