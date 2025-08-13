Junto a Fleury e ONG Voluntários do Sertão, Fujifilm leva exames gratuitos à população no Pará

Foto: Por meio do equipamento de Raio-X portátil FDR XAIR, a ação nas comunidades ribeirinhas de Santarém, Monte Alegre e Breves realizou diagnósticos com a mesma precisão de um ambiente hospitalar

Em parceria com o Grupo Fleury e a ONG Voluntários do Sertão, a Fujifilm, líder mundial em imagem, produtos e serviços fotográficos, e destaque no segmento de healthcare por meio de equipamentos e soluções de imagem, participou de uma ação social nas cidades de Santarém, Monte Alegre e Breves, no Pará. A atuação da companhia se deu por meio de exames de raio-X gratuitos e de alta qualidade de imagem para comunidades remotas da região amazônica. Durante cinco dias de atividades, foram mais de 260 exames e mais de 170 moradores atendidos, beneficiando diretamente a população local.

A iniciativa contou com o suporte do aparelho portátil FDR XAIR, cedido pela Fujifilm, que possibilitou a realização de exames radiológicos em locais de difícil acesso, garantindo precisão diagnóstica equivalente à de um ambiente hospitalar. O equipamento, que alia portabilidade, agilidade e precisão, foi essencial para atender as necessidades específicas da região, permitindo a realização de exames e atendimentos em balsas que percorreram os rios da Amazônia.

A ação reflete o propósito da Fujifilm de ir além da inovação tecnológica, utilizando sua expertise para promover mudanças significativas na sociedade. “Acreditamos que a tecnologia deve ser uma ferramenta de transformação social, e ações como essa nos permitem levar esperança e cuidado a quem mais precisa. Nossa parceria com o Fleury e a ONG Voluntários do Sertão demonstra que, juntos, podemos superar barreiras geográficas e oferecer serviços de saúde de excelência a comunidades distantes”, afirma Emerson Favarin Stein, diretor de negócios da Fujifilm no Brasil.

A ONG Voluntários do Sertão, promove o voluntariado no sertão nordestino e em outras regiões há mais de 20 anos, levando saúde, assistência social e segurança alimentar e nutricional a populações menos assistidas, e o Grupo Fleury, junto à Fujifilm têm sido parceiros na oferta de exames diagnósticos para as pessoas atendidas por meio de seus voluntários.

Sobre a Fujifilm Brasil

Fundada em 1958, a FUJIFILM do Brasil Ltda, subsidiária da FUJIFILM Holdings América Corporation, atua nos segmentos de Imagem, Saúde e Soluções para Negócios com o propósito de inovar sempre, oferecendo produtos e soluções que impactem de forma positiva a cultura, ciência, tecnologia e indústria de nosso país. Nosso amplo portfólio reflete uma das mais consolidadas empresas do mercado e visa o valor social e a melhoria contínua na saúde, na expressão e na vida dos brasileiros.

Sobre o Grupo Fleury

Com 99 anos, o Grupo Fleury é uma das maiores e mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil, referência para a comunidade médica e público geral por sua qualidade técnica, médica, de atendimento e gestão. Com 22,4 mil colaboradores e 4,9 mil médicos, detém as melhores práticas ESG e contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde. Com sede em São Paulo (SP), o Grupo Fleury está presente em outros 14 estados e no Distrito Federal, somando mais de 500 Unidades de Atendimento. A Companhia oferece uma das mais completas soluções em medicina diagnóstica no país, por meio da coordenação de cuidado centrado no indivíduo e capacidade de inovação e tecnologia. Essas soluções refletem o posicionamento estratégico da empresa de ser um ecossistema de saúde integrado e preventivo, que nasceu como um laboratório de análises clínicas e evoluiu para ofertas completas de medicina, físicas e digitais, em suas unidades de atendimento e operações B2B. Site do Grupo Fleury: www.grupofleury.com.br.

