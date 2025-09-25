Júri em Itupiranga absolve acusados de homicídio em caso envolvendo disputa por queijo

Foto: Reprodução | Os réus respondiam à acusação de homicídio duplamente qualificado contra Raimundo Antônio da Silva, morto a golpes de pauladas e por esgorjamento

Itupiranga, no sudeste do Pará, sediou nesta quarta-feira (24) um julgamento no Tribunal do Júri que resultou na absolvição de Getúlio Raposa Brito e Watillon Ferreira de Brito. Após um dia de debates, os jurados acolheram a tese da defesa e decidiram pela negativa de autoria.

Os réus respondiam à acusação de homicídio duplamente qualificado contra Raimundo Antônio da Silva, morto a golpes de pauladas e por esgorjamento. Segundo a denúncia, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo três barras de queijo.

A defesa foi conduzida pelos advogados Guilherme Maciel, Priscilla Teles e Thiago Alves, que atuaram conjuntamente. Eles sustentaram a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando a inexistência de elementos que vinculassem os acusados ao crime.

Com a decisão do júri, o processo é encerrado na primeira instância, encerrando um caso que teve repercussão local e ressaltando a relevância da análise criteriosa das provas em julgamentos criminais.

