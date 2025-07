Júri reconhece homicídio privilegiado e réu é liberado após julgamento em Marabá

(Foto: Reprodução) – A pena fixada foi de quatro anos de reclusão em regime inicial aberto e seis dias-multa. O réu deixou o tribunal em liberdade após a leitura da sentença

O Tribunal do Júri da Comarca de Marabá condenou, na quinta-feira (10), o réu Carlos Eduardo Pereira da Silva pelo crime de homicídio qualificado com reconhecimento de homicídio privilegiado. A pena fixada foi de quatro anos de reclusão em regime inicial aberto e seis dias-multa. O réu deixou o tribunal em liberdade após a leitura da sentença.

O caso ocorreu em 26 de abril de 2022, na Vila Rio Branco, localidade situada na divisa entre os municípios de Marabá e Parauapebas. A vítima, Jurucey Cutrim Ribeiro, conhecido como “Açaí”, foi atingida por um golpe de faca após uma sequência de desentendimentos ocorridos em um bar da vila. Testemunhas relataram que a vítima teria importunado a família do réu, em especial a irmã, menor de idade à época dos fatos.

Na ocasião, Jurucey discutia com o pai de Carlos Eduardo no banheiro do bar, onde teria agredido fisicamente o idoso ao insistir em se relacionar com a adolescente. Carlos interveio e também foi agredido. Minutos depois, segundo os autos, a vítima retornou ao local e voltou a ameaçar o réu, momento em que Carlos desferiu uma única facada. Em seguida, fugiu do local.

A defesa sustentou inicialmente a tese de legítima defesa, que não foi acatada pelo conselho de sentença. No entanto, a tese de homicídio privilegiado, acolhida pelo Ministério Público de forma subsidiária, foi aceita pelos jurados. Carlos Eduardo, descrito como trabalhador rural e pai de família, não possui antecedentes criminais.

O julgamento foi presidido pelo juiz Juliano Mizuma, da 1ª Vara Cível, que responde atualmente pela 1ª Vara Criminal de Marabá. A acusação foi conduzida pela promotora Cristine Magella. A defesa do réu foi feita pelos advogados Diego Adriano Freires, Kewin William, Jonatas Silva, Ortembeck Mendes e auxiliar Jhavas Campelo.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/08:25:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...