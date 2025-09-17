Justiça atende pedido de David Luiz e apreende celular de cearense que o acusa de ameaça

(Foto: Reprodução) – O pedido foi aceito, e o aparelho foi recolhido pela Polícia Civil na terça-feira (16/9).

O jogador David Luiz, atualmente no exterior, nega ter enviado mensagens ameaçadoras à cearense Karollainy Cavalcante, de Senador Pompeu, município localizado no interior do Ceará. A defesa do atleta solicitou à Justiça a apreensão do celular da jovem para realização de uma perícia técnica, com o objetivo de confirmar a origem das mensagens ou identificar possível falsificação. O pedido foi aceito, e o aparelho foi recolhido pela Polícia Civil na terça-feira (16/9).

Em entrevista à Rádio BandNews FM 101,7, o advogado Thiago Andrade, que representa David Luiz, afirmou que a acusação de ameaça não procede. Segundo ele, as mensagens apresentadas por meio de capturas de tela não foram redigidas pelo jogador. “Se essas mensagens existem, é provável que tenham sido enviadas por outra pessoa. Enfim, não sabemos de onde surgiram essas mensagens”, declarou o advogado.

Karollainy, por sua vez, acusa David Luiz de tê-la ameaçado após um relacionamento extraconjugal. A jovem relata que, ao se recusar a participar de um suposto “trisal”, passou a ser perseguida e intimidada. Ela também afirma que o jogador teria oferecido R$ 100 mil para manter o caso em sigilo.

A defesa do atleta contesta as alegações e entrou com uma ação contra Karollainy por calúnia e difamação. Em contrapartida, a Justiça já concedeu medida protetiva em favor da jovem, que afirma estar amedrontada e teme estar sendo seguida em Senador Pompeu.

O caso segue sob investigação da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza.

Fonte: Jornal Jangadeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/15:18:29

