Justiça bloqueou R$ 3,8 milhões de Hytalo Santos por dívida de imóvel de luxo

A Justiça da Paraíba ordenou o bloqueio de R$ 3,8 milhões do influenciador Hytalo Santos, preso preventivamente por suspeita de exploração sexual infantil e tráfico humano, por não cumprir um contrato de compra de uma casa de luxo em João Pessoa.

A decisão foi assinada na última sexta-feira, 15. Hytalo também teve o passaporte e a carteira de motorista suspensos, além de carros bloqueados para pagar a dívida milionária cobrada por um empresário.

Procuradas pela Coluna do Estadão, as defesas de Hytalo Santos e do empresário Roberto Morais não responderam.

O caso da casa de luxo de Hytalo Santos e suposta ocultação de patrimônio O magistrado apontou “risco concreto” de ocultação de patrimônio por parte do influenciador, que não respondeu às notificações judiciais sobre o caso. O magistrado citou ainda as investigações contra Hytalo por suposta exploração sexual infantil, que tramitam em outro processo.

“São de conhecimento público e notório as condutas pelas quais o executado vem sendo acusado, amplamente noticiadas pela mídia nacional e replicadas em redes sociais, as quais geraram grave repercussão social, afetando de forma significativa sua imagem pública.

Tal contexto, somado à desativação de sua principal rede social indica risco concreto de ocultação ou dilapidação patrimonial”, escreveu o juiz José Herbert Luna.

Hytalo assinou contrato mas não pagou casa de luxo, diz empresário

A ação judicial foi movida em abril passado pelo empresário Roberto Morais. Segundo Morais, em março de 2024 ele assinou um contrato para vender a Hytalo uma casa de luxo em João Pessoa por R$ 12 milhões. A venda combinada foi no modelo “porteira fechada”, ou seja, com todos os móveis e eletrodomésticos inclusos.

O empresário alegou que Hytalo assinou, mas não pagou nenhum real dos R$ 12 milhões previstos em contrato.

Morais disse que enviou três notificações ao influenciador, sem sucesso. Hoje, os R$ 3,8 milhões cobrados de Hytalo incluem multas pela rescisão do contrato e pelo atraso nos pagamentos, entre outras taxas processuais.

No processo, Morais também afirmou que Hytalo Santos é conhecido por ter um comportamento “notoriamente exibicionista em relação ao seu elevado padrão financeiro”. Disse que o influenciador já distribuiu ao público itens caros, como celulares e motocicletas, além de transferências Pix.

Influenciador está preso preventivamente

Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, estão presos preventivamente desde a última sexta-feira, 15. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba por supostos crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. A defesa nega irregularidades.

Hytalo foi um dos casos denunciados pelo influenciador Felca no último dia 6. Em um vídeo de 50 minutos, que acumula 46 milhões de visualizações no YouTube, Felca citou denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou como o algoritmo de plataformas digitais favorece a entrega desse conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga sobre o problema.

Nesse domingo, 17, ex-funcionários de Hytalo Santos afirmaram que viam malas de dinheiro e joias na casa do influenciador. Segundo os relatos, os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular.

