Justiça cassa prefeito e vice de Alta Floresta (MT); “não nos abala”, reage Gamba

Justiça cassa prefeito e vice de Alta Floresta; “não nos abala”, reage Gamba – (foto: Só Notícias/Kelvin Ramirez)

O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (União), afirmou que recebeu com indignação a decisão da Justiça Eleitoral que cassou seu mandato, ontem, e disse que vai recorrer. “Mas quero deixar claro: isso não nos abala! Fomos reeleitos com a maior votação da história de Alta Floresta, e vamos recorrer para que a vontade do povo seja respeitada”, declarou.

A decisão foi proferida pela juíza Adriana Lamim, da 24ª Zona Eleitoral, que acatou denúncia de que Gamba cometeu crimes eleitorais na campanha do ano passado, em relação ao uso de redes sociais. Segundo a sentença, ele e seu vice, Robson Quintino (MDB), usaram indevidamente a estrutura da prefeitura para favorecer a candidatura à reeleição, além de abusar do poder econômico e político e manter relações clandestinas com páginas de redes sociais para influenciar o eleitorado.

Gamba também afirmou que seguirá exercendo mandato enquanto tramitar o recurso . “Seguimos firmes, trabalhando por nossa cidade! Eu, meu vice Robson Quintino e toda a nossa equipe agradecemos o apoio e a confiança de vocês. Nosso trabalho tem feito a diferença, e isso incomoda muita gente. Mas isso só nos dá ainda mais força para continuar lutando! O progresso de Alta Floresta não pode parar!”, disse.

O advogado do prefeito, Rodrigo Cyrineu, afirmou que vai recorrer. “Esse fato, que não é um fato grave, não teve o impacto que foi colocado, porque ele foi reeleito com uma margem considerável de votos”, afirmou.

