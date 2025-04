Justiça condena acusados de matar e decapitar artesão em Tucumã

(Foto: Reprodução) – O crime aconteceu em 25 de junho de 2023 e causou revolta na população local devido à extrema crueldade com que foi cometido.

O julgamento de um dos crimes mais bárbaros já registrados em Tucumã, no sudeste do Pará, terminou nesta quinta-feira (3) com a condenação dos três envolvidos no assassinato de Laudivan Rodrigues Neves, de 47 anos, conhecido como Cowboy. O crime aconteceu em 25 de junho de 2023 e causou revolta na população local devido à extrema crueldade com que foi cometido.

Custódio Filho dos Santos Silva, o Pelé, foi condenado a 4 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de furto, vilipêndio e ocultação de cadáver. Já Dejean dos Santos Silva, conhecido como Zé Pequeno, recebeu pena de 16 anos por homicídio qualificado, praticado com emprego de crueldade e emboscada. Francivaldo Ferreira Carvalho, o Laranjinha, foi sentenciado a 19 anos e 3 meses pelos crimes de furto, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver.

Embora condenado, Pelé poderá responder em liberdade, devendo cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça.

Segundo as investigações, o crime foi motivado por uma desavença entre a vítima e Dejean dos Santos Silva, conforme este confessou na fase do inquérito policial. Na noite do crime, Cowboy voltava para casa de moto pela Vicinal Matadouro, quando foi emboscado e brutalmente assassinado. Após ser esfaqueado até a morte, ele teve a cabeça decepada. O corpo foi jogado em um poço, e a cabeça pendurada em um tronco de árvore.

O julgamento teve início na quarta-feira (2), mas foi interrompido a pedido da defesa dos réus, após o advogado alegar comportamento inadequado de um jurado, que estaria sorrindo e fazendo gestos impróprios. O juiz atendeu à solicitação e dissolveu o corpo de jurados, permitindo a formação de um novo grupo para dar continuidade ao julgamento.

Uma das pessoas que acompanhou o júri, e que pediu para não ter a identidade revelada por medo de represálias, afirmou que a condenação foi justa: “Eles tiveram o castigo merecido, pela maldade que cometeram contra um homem trabalhador.”

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2025/16:57:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...