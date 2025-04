Justiça condena Dionar Cunha a pagar dívida milionária a espólio de agiota assassinado em Santarém

Dionar Cunha, que cumpre prisão domiciliar, e Iran Parente, assassinado – Créditos: Arquivo/Portal OESTADONET

Dionar Cunha Júnior é apontado como o principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Iran Parente e sua companheira, Josielen Prezza, no dia 27 de fevereiro de 2020.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, julgou procedente uma ação monitória contra Dionar Nunes Cunha Júnior, condenado a pagar dívida referente a cheques sem fundos emitidos em nome do agiota Francisco Iran Parente da Silva, assassinado em fevereiro de 2020 ao lado da companheira Josielen Prezza. Dionar cumpre prisão domiciliar desde abril do ano passado. Ele é acusado de ser o mandante das mortes do casal.

A decisão, proferida pelo juiz Roberto Rodrigues Brito Júnior, e publicada no sistema do TJ no último dia 2 de abril, rejeita os embargos apresentados por Dionar Cunha e reconhece como válido o título executivo judicial requerido pelo espólio do empresário, representado pela inventariante Ana Karina Lima da Silva. De acordo com a sentença, os cheques emitidos, mesmo prescritos para fins de execução, configuram obrigação líquida, certa e exigível, sendo suficientes para fundamentar a cobrança.

O juiz entendeu que as provas apresentadas pela defesa — como transferências bancárias — não foram suficientes para comprovar a quitação da dívida. A decisão destaca que “a mera apresentação de comprovantes de pagamento isolados, desacompanhados de vinculação inequívoca ao débito perseguido, não é suficiente para descaracterizar a dívida”. Dessa forma, o réu não conseguiu comprovar que os valores transferidos estavam vinculados aos cheques cobrados judicialmente.

Além da constituição do título executivo, a Justiça condenou Dionar Cunha ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%.

Dionar Cunha Júnior é apontado como o principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Iran Parente e sua companheira, Josielen Prezza. O crime ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2020. O casal foi morto a tiros. Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã do dia 28 em uma propriedade rural na região da rodovia Santarém-Curuá-Una.

Fonte: PORTAL OESTADONET e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/14:44:45

