Justiça converte em preventiva prisão de PM suspeito de matar namorada dentro de carro, em Belém (PA)

PM baleou Bruna na cabeça. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Wladson Borges foi preso em flagrante por feminicídio. O PM é suspeito de matar com tiros na cabeça Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos.

A Justiça converteu na noite desta quinta-feira (13) a prisão em flagrante em prisão preventiva do PM Wladson Luan Monteiro Borges. O policial é suspeito de matar a namorada dentro de um carro, em Belém.

A decisão da conversão da prisão é do juiz João Augusto Jr, da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da capital.

A prisão preventiva é aplicada no curso da investigação, antes da condenação final, e não tem data para acabar.

“Compreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do policial e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública”, diz o documento.

Wladson Borges foi preso em flagrante, na noite desta última quarta-feira (12), por feminicídio, e levado para a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Baleada na cabeça

Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos, foi morta baleada na cabeça pelo namorado. Ela era de Colares e estava em Belém para estudar nutrição.

Bruna morava há sete anos com o padrinho na capital paraense. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por perícias e depois liberado. O caso segue em investigação pela Delegacia de Feminicídios (Defem).

O crime ocorreu dentro do carro de Wladson. Ele mesmo levou a vítima para o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março (PSM). Segundo as investigações iniciais, no hospital, Wladson disse que o casal foi vítima de um assalto, mas em seguida ele confessou ter atirado em Bruna.

O PM era cabo do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e tinha sido promovido recentemente. A Corregedoria da corporação acompanha o caso.

De acordo com familiares de Bruna, o velório e o sepultamento ocorrerão em Colares, no nordeste do Pará.

