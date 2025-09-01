O monomotor fez pouso forçado em uma fazenda em Santana do Araguaia. Foto: PMPA

Justiça decreta prisão preventiva de tripulantes de avião com R$ 80 milhões em drogas no Pará

A Justiça Federal acolheu pedido do Ministério Público Federal (MPF) e, no sábado (30), decretou a prisão preventiva dos 2 tripulantes do avião que caiu na sexta-feira em Santana do Araguaia (PA) com uma carga de mais de 400 quilos de pasta base de cocaína, avaliada em cerca de R$ 80 milhões.

Os investigados estão presos na penitenciária pública de Redenção (PA).

A dupla foi presa pela Polícia Federal (PF) na noite de sexta-feira para sábado. Eles foram localizados a cerca de 40 quilômetros de onde a aeronave havia sido abandonada. A audiência de custódia foi realizada pela Justiça Federal em Redenção ainda no sábado.

Custódia: risco à sociedade

Na audiência, o MPF requereu a conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas, apontando que a liberdade de ambos os investigados representa risco à sociedade.

A Justiça Federal concordou com os argumentos do MPF, ressaltando que, além de a quantidade de droga apreendida indicar que ambos podem fazer parte de organização criminosa, há condições agravantes contra ambos.

Um dos presos, que é boliviano, não apresentou documentação alguma para sua correta identificação, além de ser piloto de avião, o que representa um risco concreto de fuga. O outro tripulante, um brasileiro morador de Curitiba (PR), apresentou documentos falsos quando foi abordado pela PF e já tinha mandado de prisão decretado contra ele.

Segundo informações obtidas pelo MPF, esse brasileiro preso era foragido da Justiça de Santa Catarina, onde responde a ações penais por vários roubos e um feminicídio. Ele foi condenado a 42 anos de prisão pela Justiça estadual.

Droga incinerada

Segundo a PF, com os presos foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, 16 cartuchos intactos, três aparelhos celulares, dois aparelhos de geolocalização aeronáuticos, um rádio-transmissor, cédulas de moeda boliviana, além de um documento de identidade falso.

O avião havia sido encontrada na madrugada de sexta-feira pela Polícia Militar, que encaminhou a droga para a delegacia da Polícia Federal em Redenção.

Ainda na sexta-feira, o MPF concordou com o pedido feito pela PF à Justiça para a destruição da carga de pasta base de cocaína, devido ao risco de resgate. Após autorização judicial, a substância foi incinerada na sexta-feira.

A PF informou que inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

A cocaína localizada dentro do avião pela Polícia Militar do Pará

Fonte: MPF

