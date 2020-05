Justiça determina busca e apreensão de maquinários usados para desmatamento ilegal no sul do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a decisão, “não bastasse o prejuízo financeiro, há de se falar do dano ambiental irreparável, pois não se pode desprezar o forte impacto da atividade mineradora, quanto mais quando se trata de mineração ilegal, sem qualquer regulação dos órgãos ambientais, servindo exclusivamente aos interesses financeiros do explorador.”

Diante da inviabilidade de retirar os bens do local onde se desenvolviam as atividades ilícitas, foram inutilizados 1 caminhoneta, seis caminhões caçamba, nove escavadeiras, sete carregadeiras e cerca de dez peneiras de aço. Segundo a Polícia Federal, também foi feita uma prisão em flagrante por porte de munições calibre 12.

Na operação, denominada de “Locking Down The Hole” (alusão à pandemia de covid-19 e também ao local da ação, conhecido como “Buraco Fundo”), a Polícia Federal estimou que em toda a área havia uma movimentação de mais de 50 caminhões diariamente, fazendo o transporte do minério, representando algo em torno de duas mil toneladas extraídas, num montante avaliado em R$ 1,4 milhão por dia.

A Justiça Federal em Marabá determinou uma operação que resultou, nesta segunda-feira (11), na busca e apreensão de britadores, caminhões e maquinários que estavam sendo utilizados no desmatamento e atividades ilegais de mineração nos municípios de Curionópolis e Itupiranga, na região sul do Pará.

